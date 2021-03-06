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بائع الفاكهة يكشف تفاصيل لقاءه بـ السيسي

السبت 06/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد حسن، بائع الفاكهة الذي أمر الرئيس بعلاجه، إنه فوجىء بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي أمامه، قائلا: "مكنتش مصدق"، لافتا إلى أنه يقف في شارع أحمد فخري عند حديقة الطفل منذ 30 عاما.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي اشترى موز، معلقا: "الريس صمم يدفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابه"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سأله عن صحته، واتصل بوزيرة الصحة أمامه، وعلى الفور تم نقله لمستشفى دار الشفاء، وهو حاليا مازال في المستشفى.

وأضاف، "مفيش رئيس جمهورية عمل زيه قبل كده"، لافتا إلى أن وزارة التضامن تواصلت معه ولكنه كان يجري عدد من الأشعة والفحوضات.

ووجه رسالة إلى الرئيس السيسي، "أنت قلب أسد بتقف أمام كل المخاطر، ربنك يحيمك ويباركلك، ونهض بالبلد".

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