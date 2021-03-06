عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)





وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فتوح في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني للمباراة بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله العنيف على عبدول خالد باسط مهاجم الترجي التونسي.

تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الطرد خلال مباراة فريقه أمام الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.