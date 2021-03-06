تفاصيل حملة مكبرة تحيل ٤٧ موظف وطبيب للتحقيق في بنى عبيد بالدقهلية



ترأس اليوم السبت حاتم قابيل رئيس مركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية لجنة للمرور والمتابعة الميدانية، حملة لمتابعة الإنضباط والإلتزام الوظيفى فى مختلف المصالح والمنشآت الحكومية للإرتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية.



شارك في الحملة حسين البغدادي مسئول التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، للتفتيش على المصالح والمنشآت الخدمية ببنى عبيد، وميت فارس، وميت سويد، وديرب الخضر، وغازى مصبح، واليوسفيه، وأبو المعاطى الباز، والديسه، لمتابعة حسن سير العمل ومدى وإنتظامة والوقوف على كيفية تقديم الخدمات للمواطنين المترددين على هذة المصالح والمنشآت الحكومية طالبى الخدمة فى شتى المجالات المختلفة على الوجه الأمثل.



في قطاع الشباب والرياضة، إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد مغلقه، مركز شباب قرية ميت سويد مغلق، مركز شباب قرية أبو المعاطى الباز مغلق، مركز شباب اليوسيفيه إحالة موظف للتحقيق.





وفي قطاع التموين مكتب تموين بنى عبيد مغلق ولا يوجد أى موظف أو نوباتجيه لتقديم، الخدمات للمواطنين وإستقبال الشكاوى.



وفي قطاع الطب البيطرى عدم تواجد وغياب ١٤ طبيب وموظف بالاداره البيطريه، وفي قطاع الصحه، تم المرور والتفتيش على كلا من، الوحده الصحيه بقرية ميت سويد والوحده الصحيه بقرية ديرب الخضر، والوحدة الصحيه بقرية الديسه، والوحدة الصحيه بقرية غازى مصبح، وأسفر التفتيش عن إحالة ٢٨ طبيب وصيدلى، وموظف لترك العمل وعدم التواجد والغياب..



وفى إطار ماسبق فقد تم إعداد تقرير بكافة المخالفات والملاحظات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة وإحالة ٤٧ موظف وطبيب للتحقيق بسبب عدم حضورهم وتوقيعهم بدفتر الحضور والإنصراف فى الأوقاف الرسمية...



يأتى ذلك وفقا للخطه الموضوعه من رئيس المركز للتأكيد على ضرورة الإلتزام والإنضباط الوظيفى



وأكد رئس بني عبيد على إستمرار المرور والمتابعة الميدانى للتفتيش على جميع المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات الخدميه لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين ورفع كفاتها فى شتى المجالات الخدمية.



بناءًا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه، بالعمل على إعادة الإنضباط والإلتزام الوظيفى فى مختلف المصالح والمنشآت الحكومية للإرتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية



