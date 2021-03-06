أحمد مهنى : زيارة الرئيس السيسي للسودان ضرورية وهامة للغاية









أكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان، اليوم السبت، والتى تأتى فى وقت بغاية للأهمية والضرورة، وتعد الأولى منذ سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير.





وأضاف مهنى، في تصريحات صحفية أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم علاقة قوية منذ قديم الأزل، وهى تأتى للتنسيق الدبلوماسي الثنائي بين الطرفين فى ظل التعنت من قبل إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة، خصوصا فى وقت التحديات والمخاطر التى تمر بها المنطقة.





وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن البلدين لهما وضع استراتيجي خاص فالزيارة تعيد العلاقات لطبيعتها، بالإضافة إلى أن المباحثات ستطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة فى كافة المجالات، ومناقشة المشروعات التنموية والبنية التحتية بين البلدين.





وقال مهنى، أن مصر لها موقف ثابت نحو قضية سد النهضة فيما يخص ملئ وتشغيله، بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب.