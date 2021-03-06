خبير بالشئون الإفريقية: مصر أقامت تحالفات لمواجهة التمدد التركي وأطماع دول بالمنطقة





قال محمد عبد الواحد، خبير الشئون الأفريقية والأمن القومي، إن مصر استطاعت إقامة تحالفات مع السعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، والسودان، لمواجهة التمدد التركي في المنطقة، وأطماع دول في المنطقة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر نجحت في تأمين الجنوب في السودان، لا سيما مع وجود أزمة بسبب سد النهضة، فضلا عن وجود حالة غليان في منطقة القرن الإفريقي.



وكشف عبد الواحد، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًا على تعزيز العلاقات مع السودان، موضحا أن اللجنة الثنائية المشتركة يرأسها رئيس الدولتين.



وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية عسكرية بين مصر والسودان، لتعزيز الجهود المشتركة، مع توحيد الرؤى، حتى تكون قوة ضاربة، لم يفكر في أن ينال من الأمن القومي المصري أو الأمن السوداني، كاشفا عن أن مصر تعمل على تعزيز القوات العسكرية السودانية، حتى يتم مساعدة الخرطوم على حماية حدودها مع إثيوبيا.



