Advertisements

برلماني : زيارة الرئيس للسودان تأكيداً لتعزيز الأمن القومي المصري

السبت 06/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements

أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي السودان الشقيق تؤكد علي دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين أبناء القارة الإفريقية.

وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم السبت، أن هذه الزيارة سوف تشهد مناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إلي جانب تعزيز سُبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

وأكد عضو مجلس النواب، علي أهمية هذه الزيارة لتعزيز الأمن القومي المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة بما يحقق المنفعة للبلدين خاصةً أنها الزيارة الأولي من نوعها عقب تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة مما خلق أوضاعًا جديدة مختلفة، وروحًا إيجابية في السودان

وأشار "زكي" إلي أن الرئيس السيسي يولي أهمية كُبرى للقضية الأفريقية منذ توليه قيادة البلاد مما يؤكد حرصه علي تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أمن واسقرار جنوب السودان ومنطقة القرن الأفريقي.


وكان قد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ثلث ساعة

الزمالك يسقط بالثلاثة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ أقل من ساعة

أزمة في المنتخب قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بسبب المحترفين

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ 8 دقائق

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ يوم

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الترجي يهز شباك الزمالك بالهدف الثالث (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

07:16 م

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

07:16 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات