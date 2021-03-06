برلماني : زيارة الرئيس للسودان تأكيداً لتعزيز الأمن القومي المصري



أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي السودان الشقيق تؤكد علي دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين أبناء القارة الإفريقية.



وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم السبت، أن هذه الزيارة سوف تشهد مناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، إلي جانب تعزيز سُبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.



وأكد عضو مجلس النواب، علي أهمية هذه الزيارة لتعزيز الأمن القومي المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة بما يحقق المنفعة للبلدين خاصةً أنها الزيارة الأولي من نوعها عقب تشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة مما خلق أوضاعًا جديدة مختلفة، وروحًا إيجابية في السودان



وأشار "زكي" إلي أن الرئيس السيسي يولي أهمية كُبرى للقضية الأفريقية منذ توليه قيادة البلاد مما يؤكد حرصه علي تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أمن واسقرار جنوب السودان ومنطقة القرن الأفريقي.





وكان قد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

