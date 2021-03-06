Advertisements

شاهد ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

السبت 06/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements


شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها صورة جديده لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت ميرهان حسين باطلالة جرئية، حيث ارتدت فستان لموني مكشوف الصدر، وشعرها المنسدل علي الاكتاف.

في سياق منفصل، تصدرت مؤخرا الفنانة ميريهان حسين، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والفاتنة، ويصفها الكثيرون بلقب "كيم كارديشان الغلابة".

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
شاهد ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"
شاهد ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميرهان حسين النمر

أخبار تهمك

عاجل.. تصرف مفاجيء من الأهلي لفك شفرة شباك فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان ناري من إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

لابورتا يخطط لضم نجم مانشستر سيتي من أجل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميرهان حسين تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير على الشاطئ

بفستان مكشوف الصدر.. ميريهان حسين تخطف الأنظار فى حفل مهرجان الجونة السينمائي

بدون مكياج.. ميريهان حسين تتألق عبر إنستجرام

ميريهان حسين تتألق بفستان أسود أنيق عبر "إنستجرام"

ميريهان حسين تشعل "إنستجرام" بإطلالة قصيرة

بالأحمر.. ميريهان حسين تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

11:11 م

بيان عاجل من إدارة الزمالك بعد السقوط ضد الترجي

10:52 م

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع فيتا كلوب

11:26 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات