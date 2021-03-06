شاهد ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"





شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها صورة جديده لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت ميرهان حسين باطلالة جرئية، حيث ارتدت فستان لموني مكشوف الصدر، وشعرها المنسدل علي الاكتاف.



في سياق منفصل، تصدرت مؤخرا الفنانة ميريهان حسين، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والفاتنة، ويصفها الكثيرون بلقب "كيم كارديشان الغلابة".



يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

