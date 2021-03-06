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الكهرباء: مشروع الربط بين مصر والسودان يجعلنا بوابة بين أفريقيا وأوروبا (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 07:23 م
شيماء حسن
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قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بدأ تنفيذه منذ أبريل بـ80 ميجا وات، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا مستقر بالنسبة لتبادل الطاقة ومخطط أن يزيد خلال الفترة المقبلة.


وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه تم البدء في الخطوات التنفيذية لزيادة القدرة إلى 300 ميجا وات ومرشحة لأن تصل إلى 600 ميجا وات.

وأشار إلى أن أهمية مشروع الربط يرجع إلى أن تكون مصر بوابة للربط بين أفريقيا وأوروبا ومعبر للقارة السمراء إلى أوروبا خاصة أن أفريقيا غنية بالطاقات المتجددة وأوروبا ترغب في الاستفادة والحصول على هذه الطاقات.

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