هل هناك علاقة بين التدخين وعدم الإنجاب؟ استشاري أمراض العقم تُجيب (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الجندي، استشاري أمراض العقم، إن 30% من السيدات التي تعاني من عقم غير مسبب لديها ضعف في مخزون المبيض، وهناك خطوات خاصة لعلاج العقم الغير مسبب إذا كان عمر السيدة35 عامًا فأكثر.



وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن التدخين من الأشياء التي تؤدي إلى العقم غير المسبب، ولهذا على الرجال أن يقوموا بوقف التدخين.



ولفتت إلى أن الأطباء في السابق بعد تشخيص التعقيم غير المسبب كانوا ينصحون الزوجين بالذهاب إلى المنازل، والانتظار، خاصة وأنه لا يوجد سبب لتأخر العمل، وهذا قد يؤخر فرصهم في الإنجاب.

