الأردن يدين التفجير الإرهابي في الصومال

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي الذي وقع بقرب مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.





وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز، معربًا عن صادق المواساة لذوي الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.



