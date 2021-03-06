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ريال مدريد يمنح راموس مهلة أخيرة

السبت 06/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه يتوجب على سيرجيو راموس الرد على عرض ريال مدريد قبل نهاية شهر مارس الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد منح راموس مهلة أخير قبل نهاية مارس للرد على العرض المقدم وإلا فسيتم إلغاء العرض عقب نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عرض ريال مدريد لراموس هو التجديد لموسم واحد مع خيار التجديد لموسم ثاني ويبدو أن النجم الإسباني قريب من الموافقة على التجديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة الملكي ترغب في معرفة ما إذا كان راموس قد قرر قبول العرض أم لا  ليبدأ في البحث عن بديل في السوق بغض النظر عن صفقة ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني.

ولفتتت الصحيفة الإسبانية أن راموس ملوم بتوضيح كل شيء بخصوص مستقبله في أسرع وقت وربما يكون الأسبوع المقبل حاسمًا فالنجم الإسباني يعلم أن ريال مدريد لا يمكنه الانتظار أكثر.

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