أزمة في المنتخب قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بسبب المحترفين

تحدثت مصادر مطلعة بالجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، عن حقيقة أزمة استقدام اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري.





وأكدت المصادر ، تواصل الجهاز الفني مع اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم للمعسكر، وأكدوا عدم وجود أزمة، بعدما تردد عن وجود صعوبة في ذلك خاصة مع المحترفين بالدوري الإنجليزي بسبب إجراءات الحجر الصحي.





وأضافت: "المحترفين سيلحقون ببعثة منتخب مصر في كينيا مباشرة لارتباطهم بمباريات مع فرقهم يوم 21 مارس الجاري، قبل انطلاق الأجندة الدولية بيوم واحد فقط".





واستقر جهاز المنتخب على ضم 6 محترفين: محمد صلاح (ليفربول)، محمود تريزيجيه (أستون فيلا)، محمد النني (آرسنال)، مصطفى محمد (جالاتا سراي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس)، أحمد حجازي (اتحاد جدة).



