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أزمة في المنتخب قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بسبب المحترفين
السبت 06/مارس/2021 - 07:32 م
الفجر الرياضي
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تحدثت مصادر مطلعة بالجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، عن حقيقة أزمة استقدام اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري.
وأكدت المصادر ، تواصل الجهاز الفني مع اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم للمعسكر، وأكدوا عدم وجود أزمة، بعدما تردد عن وجود صعوبة في ذلك خاصة مع المحترفين بالدوري الإنجليزي بسبب إجراءات الحجر الصحي.
وأضافت: "المحترفين سيلحقون ببعثة منتخب مصر في كينيا مباشرة لارتباطهم بمباريات مع فرقهم يوم 21 مارس الجاري، قبل انطلاق الأجندة الدولية بيوم واحد فقط".
واستقر جهاز المنتخب على ضم 6 محترفين: محمد صلاح (ليفربول)، محمود تريزيجيه (أستون فيلا)، محمد النني (آرسنال)، مصطفى محمد (جالاتا سراي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس)، أحمد حجازي (اتحاد جدة).
يواجه منتخب مصر كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 آذار/مارس الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم، ويحتل الفراعنة صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط من انتصارين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.
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