البابا تواضروس يترأس مساء اليوم تجليس لـ 3 أساقفة بالمنيا



وقال مسؤول كنسي، إن لجان التنظيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية، تواصل بالتنسيق مع كنائس مركزي المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس استعداداتها، لإقامة الصلوات مساء اليوم السبت وقداس غدا الأحد.



ومن المنتظر أن يترأس القمص ثاؤفيلس المحرقي إحدي الإيبارشيات الثلاث، وهي إيبارشية مركز أبوقرقاص، بعد رسامته أسقفا.

وأختار البابا تواضروس القمص سيرابيون السرياني لرئاسة إيبارشية شرق المنيا، عقب رسامته أسقفا أيضًا، بجانب تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام، أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها، وهي الإيبارشية الأم التي انفصلت عنها الإيبارشيتان الوليدتان.

والأنبا مكاريوس، الذي كان يرأس تلك الكنائس بعد وفاة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص في عام 2018.



وتم تشكيل لجان من بعض كهنة إيبارشيات المنيا وشرق المنيا وأبوقرقاص، قامت تلك اللجان بتسلم وفصل المهام الإدارية لكل إيبارشية مع حصر كنائسها وأوقافها، كما تم تشكيل لجان للتجهيز لاستقبال الأساقفة الجدد بعد رسامتهم.

يترأس مساء اليوم السبت قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجليس لـ 3 أساقفة تقرر إسناد إدارة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص لهم، بعد قرار البابا تقسيم الإيبارشية الكبيرة لثلاثة إيبارشيات هي إيبارشية أبوقرقاص، وأيبارشية لشرق النيل بمركز المنيا، وإيبارشية للمنيا وتوابعها.