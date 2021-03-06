بعد لقاءه بالسيسي.. بائع فاكهة: "أقسم بالله مشفتش رئيس بالطريقة دي قبل كده"



وأضاف، "أقسم بالله مشفتش رئيس جمهورية بالطريقة دي.. قابلني أحسن مقابلة"، لافتا إلى أنه طلب من الرئيس السيسي تروسيكل وشقة إيجار، وكان رده "اللي إنت عايزه"، متابعا: "الله يعين الريس على اللي هو فيه".



أعرب عواد وهبة، بائع الفاكهة الذي التقى بالرئيس السيسي، عن سعادته بلقاء الرئيس، قائلا: "مش مصدق ومنمتش من إمبارح".وأشار "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه سعيد للغاية للقاء الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه فور رؤية الرئيس توجه إليه، والرئيس قال لمن حوله "قالهم سبوه.. تعالى الله إنت عايزه، وكل كلمة يقول أؤمرني".