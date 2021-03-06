Advertisements

بعد لقاءه بالسيسي.. بائع فاكهة: "أقسم بالله مشفتش رئيس بالطريقة دي قبل كده"

السبت 06/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعرب عواد وهبة، بائع الفاكهة الذي التقى بالرئيس السيسي، عن سعادته بلقاء الرئيس، قائلا: "مش مصدق ومنمتش من إمبارح".

وأشار "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه سعيد للغاية للقاء الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه فور رؤية الرئيس توجه إليه، والرئيس قال لمن حوله "قالهم سبوه.. تعالى الله إنت عايزه، وكل كلمة يقول أؤمرني".

وأضاف، "أقسم بالله مشفتش رئيس جمهورية بالطريقة دي.. قابلني أحسن مقابلة"، لافتا إلى أنه طلب من الرئيس السيسي تروسيكل وشقة إيجار، وكان رده "اللي إنت عايزه"، متابعا: "الله يعين الريس على اللي هو فيه".

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد جديد من الأهلي على عقوبة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في المنتخب قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بسبب المحترفين

منذ 33 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

فوز بلبيس والشرقية وميت خلف وأبو حماد وعرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يحسم بديل كهربا في الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يسقط بالثلاثة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 10 دقائق

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ربع ساعة

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - الترجي يهز شباك الزمالك بالهدف الثالث (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ أقل من ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:16 م

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

07:16 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

05:30 م

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات