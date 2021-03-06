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دبلوماسي سابق: عقوبات في انتظار إثيوبيا في هذه الحالة

السبت 06/مارس/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك إرادة سياسية مشتركة بين مصر والسودان لأن تعود العلاقات بين البلدين لما يجب أن تكون عليه خاصة بعد توافق وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق أزمة سد النهضة.

وأضافت "منى" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن الدولة المصرية لم تقصر في أي آلية بين الثلاث دول من أجل الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح الثلاث دول.

وأشارت إلى أن المبادرات بدأت باتفاق بين رئيس الوزراء الإثيوبي السابق مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وتعهده بعدم الإضرار بمصر أو مصالحها وحقوقها المائية التاريخية، ثم اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة عام 2015.

وتابعت "ثم عادت ورفضت ما قدمته المكتب الاستشاري الذي اختارته، حتى استمرار المفاوضات والمبادرات والرعاية الأمريكية ثم تراجعت إثيوبيا في آخر وقت وهو ما يؤكد أن الموضوع في إثيوبيا لن يكون سهلًا ولكن نرجو أن تتخلى إثيوبيا عن هذا التعنت".

واستطردت "مصر لا تقف ضد التنمية الإثيوبية ولكن نسعى إلى تحقيق حق الشعبين المصري والسوداني في الحياة، ولكن إثيوبيا لا تلتزم بهذا القانون وقد يكون هناك إجراءات عقابية من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لما سيلمسه من عدم وجود نية أو إرادة سياسية في التوصل إلى حل".

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