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عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : اليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي – والتر بواليا.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من:-
 علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.

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