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ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة أتلتيكو

السبت 06/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن  قائمة فريقه لمباراة أتلتيكو، المقرر لها، غدًا الأحد، في الجولة 26 من عمر الليجا. 

وعاد كريم بنزيما مهاجم الفريق للقائمة والتي شهدت غياب سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدين هازارد، وماريانو دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:  

حراسة المرمى: كورتوا - ألتوبي - لونين

الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي - أودريوزولا

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي

الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فاسكيز - رودريجو - فينيسيوس - هوجو دورو

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