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اليوم.. عرض أولى حلقات "إسعاف يونس" لمحمد أنور على cbc

السبت 06/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
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يعرض في الثامنة مساء اليوم أولى حلقات مسلسل "إسعاف يونس" على قناة سي بي سي، والذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة في الدراما، وحقق العمل نجاح كبير وذلك منذ بداية عرضه على منصة watch it، مؤخرا، حيث نجح محمد أنور في تقديم شكل جديد من كوميديا الموقف، ليصبح العمل واحد من المفاجآت الدرامية في عام 2020.


مسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

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