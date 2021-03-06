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تعرف على الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في ظل أزمة كورونا (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، إنه في ظل ما يشهده العالم حاليًا من انتشار وباء كورونا المستجد تظهر الأهمية الكبيرة للوسائل الإلكترونية في التواصل والكتابة مثل رسائل البريد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني كحل أمثل للتوفيق بين ما يجب الالتزام به من إجراءات احترازية وسياسات التباعد الاجتماعي من ناحية، وضرورة تسيير الأعمال ودوران عجلة الاقتصاد من ناحية أخرى.

وتابع "نبيل"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه مع الاعتماد المتزايد على هذه الوسائل الإلكترونية يثور التساؤل عن حجية التوقيع الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني في النظام القانوني المصري ومدى قابليتها لتكوين دليل إثبات مقبول أمام المحاكم المصرية.

وأوضح أن قانون التوقيع الإلكتروني منح في المادتين 14 و15 كلا من التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة التقليدية بشرط استيفاء الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها في القانون واللائحة حتى تكون مؤهلة للتمتع بهذه الحجية.

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