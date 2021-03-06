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بعد الخسارة أمام الترجي.. الزمالك يفشل في إنهاء عقدة عمرها 19 عامًا في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تلقى فريق الزمالك هزيمة ثقيلة أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح ويليام توجي أهداف المباراة لصالح الترجي بالدقيقة 26، وتعادل أحمد فتوح للزمالك بالدقيقة 39، وأضاف محمد علي بن رمضان هدفين للفريق التونسي 45، 53 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الترجي إلى 7 نقاط ويحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، ويحتل مولودية الجزائر المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل تونجيث الترتيب نقطة وحيدة.

وفشل فريق الزمالك في انهاء عقدته الأزلية في دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية منذ نسخة عام 2002، أي منذ 19 عامًا تقريبًا.

آخر انتصار حققه الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا كان على حساب فريق كوستا دي سول الموزمبيقي بنتيجة 2-0 عام 2002، ولم يحقق أي فوز في هذه الجولة منذ ذلك التاريخ، حيث خسر 5 مباريات آخرها اليوم أمام الترجي، وتعادل في 4 مباريات.

وإليكم ترتيب المجموعة بعد نتائج الجولة الثالثة:

الترجي التونسي 7 نقاط
مولودية الجزائر 5 نقاط
الزمالك 2 نقطة
تونجيث السنغالي 1 نقطة

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