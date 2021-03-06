عاجل - إصابة قوية تضرب نجم بيراميدز





تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان والمقامة على ستاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وبين شوطي المباراة اشتكى أحمد فتحي من الإصابة ليقرر الأرجنتيني رودولفو أروبارينا تغيير اللاعب من المباراة والدفع بزميله عمر جابر.





وكان أحمد فتحي قد بدأ المباراة في التشكيل الأساسي لكنه أجبر على مغادرة الملعب بين الشوطين بمسبب معاناته من الإصابة.



