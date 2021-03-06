Advertisements

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم بيراميدز

السبت 06/مارس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان والمقامة على ستاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وبين شوطي المباراة اشتكى أحمد فتحي من الإصابة ليقرر الأرجنتيني رودولفو أروبارينا تغيير اللاعب من المباراة والدفع بزميله عمر جابر.

وكان أحمد فتحي قد بدأ المباراة في التشكيل الأساسي لكنه أجبر على مغادرة الملعب بين الشوطين بمسبب معاناته من الإصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتحي بيراميدز الدوري المصري اسوان

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الخسارة أمام الترجي.. الزمالك يفشل في إنهاء عقدة عمرها 19 عامًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان

منذ 35 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

مجموعة الزمالك.. مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويُعقد مهمة الأبيض

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ نصف ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة أتلتيكو

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب مغادرة الخطيب استاد السلام بين شوطي مباراة الأهلي ووادي دجلة

الغضب يسيطر على أكرم توفيق بعد خروجه من مباراة الإنتاج

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة قوية في مباراة الداخلية

الإصابة تضرب نجم الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

أروبارينا يعلن تشكيل بيراميدز أمام سموحة في الدوري

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

07:16 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات