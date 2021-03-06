عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان





اضطر أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مغادرة ملعب مباراة فريقه أمام أسوان والمقامة على ستاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وفي الدقيقة 53 من عمر المباراة تعرض أحمد سامي مدافع بيراميدز للإصابة ليغادر ملعب المباراة ويحل زميله محمود حمادة بديلا له.





وكان أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز قد سبق سامي للخروج من المباراة متأثرا بالإصابة بين شوطي المباراة.



