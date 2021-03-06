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عالم أزهري: صلة الرحم تقترن بالإحسان والزكاة (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ محمد العليمي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشعب المصري يمتاز في عاداته وطباعه بصفة صلة الرحم التي تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي، مؤكدًا أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة في حين أن قطع صلة الرحم سببا من أسباب عدم الفوز بالجنة.

وأضاف "العليمي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن صلة الرحم تقترن بالإحسان والزكاة ومساعدة الأقربون ومساندتهم في الشدائد، مؤكدًا على أن صلة الرحم أساس سعة الرزق وإطالة العمر، كما أنها مرتبطة ببركة الأعمال وكثرتها، وليست بطول السن، كما أن صلة الرحم من مكفرات الذنوب.

وتابع: "كل من تجبره ظروف ومشاغل الحياة على الابتعاد عن أهله يستطيع التقرب لهم من خلال الهاتف"، مشددًا على أن صلة الرحم واجبة حتى وإن كان هؤلاء الأقارب لا يردون تلك الصلة أو كانوا سيئي الطباع".

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