تبدأ اليوم.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا بحي اللوتس في القاهرة الجديدة

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد 7 مارس 2021، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، بحي اللوتس (G H) للفائزين بها.





ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس، الموافق 18 مارس 2021.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، بحي اللوتس (G H) للفائزين بها:





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ، اليوم الأحد، 7 مارس 2021، حتى يوم الخميس 18 مارس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا، بحي اللوتس (G H) للفائزين بها.





وأوضح وزير الإسكان أنه يجب على الفائزين بقطع الأراضي إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.





ويتم التسليم وفقا لما يلي:





- يوم الأحد 7 مارس 2021:

سيتم تسليم القطع أرقام 1، و3، و12، و13، و14، و15، و16، و19، و22، و25، و27، و29، و34، و35، و38، و39، و55، و67، و73، و74، و79، و80، و92، و94.





- يوم الثلاثاء 9 مارس 2021:

سيتم تسليم القطع أرقام 98، و104، و108، و112، و116، و122، و124، و136، و140، و145، و148، و149، و151، و158، و159، و166، و167، و168، و169، و170، و174، و175، و178، و179، و181، و186.





- يوم الخميس 11 مارس 2021:

سيتم تسليم القطع أرقام 191، و192، و193، و197، و202، و203، و206، و208، و209، و214، و215، و223، و226، و237، و240، و241، و247، و248، و249، و250، و255، و259، و268، و274، و275.





- يوم الأحد 14 مارس 2021:

سيتم تسليم القطع أرقام 277، و281، و283، و284، و287، و288، و292، و296.





- التخلفات