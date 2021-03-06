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عالم أزهري يكشف فؤائد صلة الرحم في الإسلام

السبت 06/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ محمد العليمي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الشرع الشريف، وتكون سببًا في أن يدخل الإنسان الجنة، كما أن صلة الرحم تزيد الرزق وتطيل الأعمال كما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح "من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه".


وأضاف "العليمي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن صلة الرحم من الأوامر الإلهية التي أوصى الله - سبحانه وتعالى- بها، لما لها من أثرٍ عظيمٍ وفوائدَ عديدة ومنها، كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان، مشيرًا إلى أن صلة الرحم أحد أحب الأفعال لله- سبحانه وتعالى، حيث أنها تقوي مشاعر الأخوة والود والمحبّة والتكاتف، وزيادة الرزق وسبب في طول العمر والبركة فيه.

وتابع: "صلة الرحم تقترن البركة في عمر الإنسان بصلة الرحم، وتكون البركة بتوفيق المسلم لعمل الخير في الحياة الدنيا، فتكون حياته مليئة بالإنجازات على الرغم من قصر عمره، ويبقى أثر صلة الأرحام بعد الموت، ويكون بالذكر الطيب، والذرية الصالحة التي تدعوا لواصل رحمه بعد موته، والصدقة الجارية، والعلم النافع.

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