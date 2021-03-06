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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارته الأولى في مباراته أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي اقيمت بملعب رادس، بمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وفي المقابل ضاعف فريق المولودية رصيده من النقاط إلى الرقم 5 عقب فوزه اليوم على حساب تونجيت في السنغال بالجولة ذاتها من مرحلة المجموعات.


واحتل الزمالك المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند النقطة 2، بتعادلين أمام المولودية الجزائري وتونجيت السنغالي، دون التمكن من تحقيق أي انتصار حتى الاّن.


وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الترجي التونسي في الصدارة بـ 7 نقاط

مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ 5 نقاط

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين

تونجيت السنغالي في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة

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