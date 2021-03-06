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نجم مصري صاعد في أمريكا: اشتغلت كاشير ودليفري

السبت 06/مارس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عصام فارس، نجم مصري جديد في سماء هوليود، إن الحياة في أمريكا تعطي الفرصة في تحقيق أي شيء، معقبًا: "بقدر ما تيجي الفكرة، وتحط الخطوات، فالدنيا بتمشي، وحلمك بيتحقق".

وتابع "فارس"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه عمل في الكثير من المهن قبل العمل في التمثيل مثل كاشير ودليفري، وبعد ذلك جاءت إليه فرصة للعمل في فيلم قصير، مستطردًا: "كانوا يريدون شخص يتحدث لغة ثانية، وكانت فكرة الفيلم تتحدث على أن هناك إمكانية للتواصل دون معرفة اللغة".

وأشار إلى أن مخرج الفيلم شجعه على الذهاب إلى هوليود للدراسة، فعمل على توفير بعض الأموال، من خلال العمل مترجم لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك قدم في أكاديمية بهوليود، وبدأ التمثيل من الصفر، والتحق بنقابة التمثيل.

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