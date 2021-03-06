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نجم ليفربول: أؤمن بقدراتي على مساعدة الريدز

السبت 06/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
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أكد جوتا مهاجم ليفربول العائد من إصابة في الركبة إنه يرغب في مساعدة حامل اللقب على استعادة الثقة خلال الجزء المتبقي من الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن مر الفريق بفترة صعبة.

وترك جوتا بصمة سريعة بعد انضمامه من وولفرهامبتون واندرارز في سبتمبر/ أيلول وسجل تسعة أهداف في 17 مباراة قبل إصابته في الركبة في مباراة بدوري الأبطال أمام ميتيلاند في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بديلا في الشوط الثاني من الخسارة 1- 0 يوم الخميس أمام تشيلسي وقال إنه عازم على مساعدة الفريق الذي يحتل المركز السابع في الجزء المتبقي من الموسم.

وردا على سؤال بشأن ما يمكن أن يقدمه للفريق قال جوتا لموقع ليفربول على الإنترنت "بعض الثقة والحماس لأن الفريق يكافح في الفترة الأخيرة. أشعر أني انتقلت للفريق في الفترة الشتوية".

وزاد "أرغب أن يعتمد علي الفريق وأؤمن بقدرتي على مساعدته مستقبلا.. بالطبع الغياب لهذه الفترة كان قاسيا ويصعب العودة سريعا بنسبة مئة في المئة. لكني شاركت في المباراة الأخيرة لمدة 35 دقيقة وشعرت أني في حالة جيدة".

ويعاني ليفربول، الذي يستضيف فولهام يوم الأحد، من الإصابات وتراجع المستوى هذا الموسم حيث خسر خمس مرات متتالية على ملعبه آنفيلد في الدوري بعد أن خاض 68 مباراة سابقة دون خسارة.

وأضاف جوتا "حتى في الموسم الماضي كان الجميع يتحدث عن استاد آنفيلد على أنه قلعة حصينة .. لعبت الجماهير دورا كبيرا في هذا الأمر ونفتقد وجودهم".

وختم "لكننا نرغب في استعادة هذا الشعور وأن نحرم المنافسين من الفوز على ملعبنا. لا يحدث هذا الأمر حاليا لكن أمامنا فرصة أخرى يوم الأحد لتغيير هذا الوضع".

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