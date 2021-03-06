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عصام فارس: ترقبوا نزول 3 أفلام أمريكية لي الفترة المقبلة

السبت 06/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عصام فارس، نجم مصري جديد في سماء هوليود، إنه قدم مسرحية في أمريكا جسد فيها شخصية السيد المسيح، معقبًا: "الموضوع مكنش سهل، قريت كتير عن الدور، وعن كيفية القيام به، لكن عملته من جوايا، وطلع بشكل صادق".

وتابع "فارس"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المسرحية التي قدمها في أمريكا للأسف لم تصور، معقبًا: "قدمت المسرحية خلال الصيف في عام 2014، وكانت مهمة في السيرة الذاتية الخاصة به".

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نزول ثلاثة أفلام تحت مسمى "الحرب الشرسة"، ويجسد فيها شخصية شخص شرير وخير في نفس الوقت، معقبًا: "شخصية مناضل عراقي ضد الاحتلال الأمريكي، وهذا أكبر دور قدمته في السينما الأمريكية".

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