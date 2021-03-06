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مجموعة الزمالك.. مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويُعقد مهمة الأبيض

السبت 06/مارس/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
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حقق الترجي فوزًا عريضًا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت أيضاً فوز مولودية الجزائر 1-0 على مضيفه تونغيت السنغالي.


وعزز الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه المولودية بطل المسابقة عام 1976،، فيما احتل الزمالك، الذي توج باللقب خمس مرات، المركز الثالث بنقطتين، وتذيل تونغيت، الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب بنقطة وحيدة.

وبادر الترجي بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري وليام توجاي في الدقيقة 26، لكن أحمد أبوالفتوح أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة .40
لم يهنأ الزمالك بتعادله كثيرا، بعدما عاد الترجي للتقدم من جديد بهدف حمل توقيع محمد علي بن رمضان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثالث للفريق التونسي في الدقيقة .53
وتضاعفت معاناة الزمالك، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أبوالفتوح في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تسابق لاعبو الترجي في إهدار الفرص التي سنحت لهم بعدما دانت لهم السيطرة خلال الوقت المتبقي من اللقاء.
يعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للترجي على حساب الزمالك والثالث في سجل مواجهاتهما الأفريقية، فيما حقق الفريق المصري أربعة انتصارات، وخيم التعادل على ثلاثة لقاءات.
من جانبه، حقق المولودية انتصاره الأول في المجموعة، وأنعش آماله في الصعود لدور الثمانية بفضل فوزه 1 / صفر على مضيفه تونجيت.
ويدين الفريق الجزائري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عبدالنور بلخير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14، ليداوي المولودية جراحه المحلية، في ظل تراجع نتائجه بالدوري الجزائري في الفترة الأخيرة.

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