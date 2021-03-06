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"الصحف الحزبية المتوقفة": صوتنا لمن يعطينا آليات تنفيذ وخطوات جادة لحل أزماتنا

السبت 06/مارس/2021 - 08:31 م
جانب من اجتماع الصحف الحزبية المتوقفة
جانب من اجتماع الصحف الحزبية المتوقفة
ميسون أبو الحسن
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قال محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية المتوقفة بنقابة الصحفيين، إن الزملاء بالرابطة عقدوا اجتماعًا لهم أمس الجمعة، بالتزامن مع التسجيل بكشوف الجمعية العمومية العادية للنقابة.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزملاء بالرابطة اتفقوا على لقاء 3 من المرشحين لمقعد نقيب الصحفيين؛ وذلك لبحث مشكلاتهم التي تخطت 12 سنة، بعد توقف صحفهم، والتي تتمثل في وقف تأميناتهم، وتعطيل العمل على موقعهم الإلكترونية "الخبر"، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة بدل البطالة، والذي لا يتخطى ألف جنيه فقط.


وأكد "هاشم" أن الزملاء بالرابطة يتخطى عددهم 450 زميل، من 14 صحيفة حزبية متوقفة، يعانون من أزمات منذ نحو 12 عام تقريبًا، ولم يتخذ أي نقيب أو مجلس خطوات جادة بشأنهم، لافتًا إلى أن النقابة لم تحرك ساكنًا اتجاه الحصول على ترخيص الموقع الإلكتروني الخاص بهم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وتابع :"لم نستقر على اختيار مرشحين، سواء على مقعد النقيب أو عضوية المجلس، وصوتنا لمن يعطينا آليات لتنفيذ حلول حقيقية لأزماتنا، ويبدأ بالفعل في خطوات جادة".


واستطرد "هاشم" بأن الكاتب الصحفي كارم يحيى هو المرشح الوحيد لمقعد النقيب، الذي وعدهم بالانتهاء من حل أزماتهم في غضون شهر، لافتًا إلى أنهم سيلتقون بكافة المرشحين لمقعد النقيب، وبحث خطوات جديدة للتصعيد، على رأسها عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام داخل النقابة.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بعد أسبوعين، بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

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