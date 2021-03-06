Advertisements

النيابة توجه تهمة القتل والإصابة الخطأ لسائق المتسبب في حادث الكريمات.. وتأمر بحبسه

السبت 06/مارس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق السيارة النقل الثقيل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات،  الذي تسبب في حادث تصادم طريق الكريمات مساء أمس الذي أسفر عن مصرع ٣٠ شخصا وإصابة آخرين.

ووجهت النيابة للسائق، تهمة القتل والإصابة الخطأ.

وباشرت نيابة الصف، بجنوب الجيزة، التحقيق مع سائق السيارة المتسببة في  حادث طريق الكريمات الذي وقع أمس الجمعة، الذي أسفر عن مصرع ٢٠ شخصًا وإصابة آخرين، واعترف أنه أثناء قيادته للسيارة انفجرت أحد اطارات السيارة، فاختلت عجلة القيادة منه.

وأضاف في اعترافاته أمام النيابة، أن بعد اختلال عجلة القيادة، حاول السيطرة عليها، ولكنه لم يستطع، فاصطدم بسيارة الميكروباص دون قصد.

وأمرت النيابة،  إجراء تحليل مخدرات للسائق  لييان قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وأمرت النيابة، التصريح بدفن الجثث، بعد الانتهاء من مناظرة جثامين الضحايا.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة قيادة سائق التريلا، نتيجة إنفجار الإطار الإمامي، مما تسبب في انقلابها واصطدامها بسيارة الميكروباص.

كان لقى 20 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.

على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

بعد الخسارة أمام الترجي.. الزمالك يفشل في إنهاء عقدة عمرها 19 عامًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ ساعة و نصف

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مجموعة الزمالك.. مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويُعقد مهمة الأبيض

منذ ساعة

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

07:16 م

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

08:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات