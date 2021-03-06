وزير الري الأسبق يبشر المصريين بعد زيارة السيسي للسودان بشأن سد أثيوبيا (فيديو)

ثمن الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، طبيعة العلاقات المصرية السودانية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لو اجتمع الدولتين على كلمة واحدة فمن الصعب تفريقهما.



وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الجانب المصري حرص على تنقية الأجواء مع السودان، والعودة الحميدة إلى توحيد وجهات النظر في القضايا الإقليمية، والعمل التئام الجروح بين البلدين.



وأضاف أنه لأول مرة منذ 11 عاما يشعر أن أثيوبيا لن تستطع اضرار مصر أو السودان رغم عدم وجود حلول نهائية، متابعا أن لديه اطمئنان يصل إلى 90% أن مشكلة سد النهضة في طريقها للحل، مؤكدا أن مصر والسودان قوة كبيرة جدا، وبينهما مصالح مشتركة كبيرة.

