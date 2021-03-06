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أحمد سامي: نجاح المصور يتمثل في الموهبة والروح

السبت 06/مارس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد سامي، مصور فوتوغرافي، إن مهنة التصوير الفوتوغرافي مهنة ذو طبيعة خاصة ويتميز صاحبها بالحس المرهف حتى يكون متميزا ومن صفاته الذكاء والعين اللماحة التى تجعله ساحرا، ولأن ليس كل من حمل كاميرا أصبح مصورا.

واضاف حواره مع الإعلامية ياسمين الخطيب، في برنامج ونقول كمان، الذي يبث على شاشة النهار، أن العريس والعروسة الآن أصبحوا يلتقطون صور الفوتو شيشن قبل موعد الفرح باسبوع أو شهر، ويتم طباعتها وعلي مدخل قاعة الفرح".

وتابع "أن نجاح المصور تتمثل في الموهبة ثم الروح لأن الصورة التى تكون فيها روح تصل إلى المشاهد بارتياحية وحب أما عن الفوتو شوب قال لا احب استعماله دون احتياج حتي لاتضيغ ملامح صاحب الصوره والروح التى تتحدث عنها ثم العين هى من تصنع مصور جيد وليس الكاميرا لأن هناك من يحملون كاميرات كثيرون لكن المميز منهم قليل".

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