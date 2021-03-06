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عكاشة: ملف سد إثيوبيا أحد عناوين الأمن القومي السوداني والمصري

السبت 06/مارس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن ملف سد إثيوبيا أحد عناوين الأمن القومي السوداني والمصري، مشيرًا إلى أن الطرح السوداني في هذه الأزمة متجاوبًا مع الموقف الرسمي للدولة المصرية.

وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن السودان أصبحت شريك في معادلة الأمن القومي المصري، وأصبح تأمين حدود الدولة السودانية خاصة مع الكثير من التعديات الإثيوبية الأخيرة والتعدي المسلح عير المقبول أصبح واجبًا على مصر مساعدتها.

وأشار إلى أن هناك محاور معلنة ومتبادلة من أجل تحقيق التشارك بين السودان ومصر، مستطردًا "مصر لن تتأخر عن تقديم يد العون ولاسيما في ظل الانتقادات الكبيرة التي يتم توجيهها لدول بعينها عما يجري في إثيوبيا واريتريا للاضطلاع بهذه المهمة الخاصة باستقرار الإقليم للانزلاق في مشاريع النمو والتحديث بدلًا من الانزلاق مع المعارك والحروب، بخاصة أن العالم كله مدرك بخريطة العمل المعلنة من قبل مصر والسودان".

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