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نمو الشحن في الصين عبر السكك الحديد 4% خلال 2020

السبت 06/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجل حجم الشحن عبر السكك الحديدية في الصين زيادة على أساس سنوي بلغت 4.1 بالمئة في عام 2020، وهو ما يشير إلى تعاف مطرد للنشاط الاقتصادي.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة، فإن السكك الحديدية الصينية نقلت 3.58 مليار طن من البضائع في عام 2020، بزيادة 141 مليون طن مقارنة مع عام 2019.

وأظهرت البيانات أن عدد الحاويات التي تم نقلها عبر السكك الحديدية ارتفع بنسبة 36.7 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى نطاق واسع يُنظر إلى حجم الشحن عبر السكك الحديدية على أنه مؤشر هام للنشاط الاقتصادي.

 

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