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التحفظ على 215 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، حملة مكبرة بنطاق الحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير المساعد للمحافظة، للمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.
 
توجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل، وشارع أديب معقد، وأمين حسونة، ونجع السلام، و16 الملك الفلكى، وحسن رفعت، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحال الجزارة، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع عدد 3 من المنشآت التجارية، وعدد 3 بارتيشن داخل كارفور سيتى لايت، وتحصيل غرامات فورية بإجمالى 20 ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 
وفى سياق متصل، تم التحفظ على 215 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم أخذ عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها، والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتحرير 11 محضرا تنوعت من عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجزر، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، والتحفظ.
 
وخلال الحملة، تم التحفظ على 43 من المضبوطات، وإزالة التند والحواجز الحديدية، والكاوتش، والكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كل الإشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام.
 
وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.
 
وشارك فى الحملة ممثلون من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق)، بالإضافة إلى مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

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