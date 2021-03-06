موهبة برشلونة على رادار مانشستر يونايتد

تدرس إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع أحد اللاعبين الشباب البارزين في برشلونة خلال الصيف المقبل.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لبرشلونة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب إيايكس موريبا، كما أن يونايتد لم يكن الوحيد الذي أراد التوقيع مع موريبا، لكن الأخير حصل أيضًا على عرض من لايبزيج.





وأضافت الصحيفة أن الأندية تحاول استغلال أن عقد موريبا مع برشلونة ينتهي في العام المقبل، بالإضافة إلى أن الشرط الجزائي في عقد موريبا مع برشلونة يبلغ 89 مليون جنيه إسترليني.



