"الديهي" عن إلقاء مخلفات بترعة سقارة البحرية بعد تأهيلها: "من أخطأ يُحاسب"



وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على صورة المخلفات الملقاة بترعة سقارة البحرية: "صورة حزينة مُحزنة، وشيء يندى له الجبين"، موضحًا أن ما تقوم به الدولة يتم من أجل المواطن، وعلى المواطن أن يحافظ على هذه الانجازات.



وتابع، أن من أخطأ يجب أن يُحاسب، مشددًا على أن رئيس الوحدة المحلية، ومسئولي الري والمسئولين الحكوميين بهذه القرية عليهم أن يتحملوا المسئولية لكونهم سمحوا بحدوث ذلك.



وناشد، وزير التنمية المحلية بمحاسبة مسئول الوحدة المحلية بهذه القرية حساب عسير، معتبرًا أن ما حدث مهين لوزارة التنمية المحلية، مشددًا على ان متابعة ما يتم انجازه أهم من تنفيذ مشروعات جديدة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأجهزة المعنية بوزارة الري والموارد المائية، اتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات والملوثات بترعة سقارة البحرية بالجيزة؛ على خلفية الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بإلقاء المخلفات بترعة سقارة البحرية التي انتهت الوزارة من تأهيلها ضمن مشروع تبطين الترع.