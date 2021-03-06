"الديهي": الإخوان جزء أساسي من محاولة تخدير الشعوب باسم الدين



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه طالما وجد كائن إخواني بمؤسسة أو حكومة نبأ بفاسدها وأعلم أنها مفخخة.



وتابع، للإخوان: "أنتو مالكمش عيش في المنطقة"، مؤكدًا أن الإخوان وجميع تنظيمات التيارات الإسلامية جزء أساسي من محاولة تخدير الشعوب باسم الدين، لافتًا إلى أن القوى الإمبرالية الاستعمارية دائمًا ما كانت تهدف لتغييب وعي الشعوب في الشرق، واستخدموا في أول محاولة الأفيون لتحقيق ذلك مع الصين عام 1781، وهو ما شهدناه في حرب الأفيون الأولى والثانية والثالثة.



وأردف،: "ثم استخدمت بريطانيا الدين التقليدي وليس الدين الحقيقي الصحيح؛ لتخدير الشعوب بدلا من الأفيون الذي تم تجريبه، واستخدموا الإخوان لمحاولة تخدير الشعوب باسم الدين، بينما الآن النسخة الثالثة المستخدمة حاليًا هو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المعركة بين الغرب والشرق مستمرة، والغرب استغلوا للإخوان في حربهم لتغييب عقول الشعب".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوضع في تونس بات مقلقًا، وهناك أزمة سياسية طاحنة في ظاهرها خلاف بين الرئيس التونسي وبين رئيس الوزراء، ولكن الحقيقة أن الخلاف بين الرئيس والحكومة المدنية التي يتحدث بلسان حركة النهضة الإخوانية التي يقودها راشد الغنوشي.