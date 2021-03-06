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الأهلي يقترب من تجديد عقدي هذا الثنائي

السبت 06/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم مسؤولو لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بقيادة أمير توفيق ملف تمديد عقد كلا من علي معلول وصلاح محسن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
 
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن الثنائي علي معلول ومحسن سوف يجددان عقديهما حتى 2024، بدون الإفصاح عن المقابل المادي، في العقد الجديد.

وأوضح المصدر أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، نفذت رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بشأن تمديد عقد معلول ومحسن، نظرا لأهمية الثنائي في قائمة المارد الأحمر.

وأتم المصدر أن المرحلة الجديدة من تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سوف تشمل عمرو السولية والنيجيرى جونيور أجايى، حيث من المقرر أن ينتهى عقداهما فى 2022.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام إدارة النادي الأهلي، بتجديد عقود حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير خلال الفترة الأخيرة.

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