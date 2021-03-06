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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيوزيلندا

السبت 06/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل أرخبيل كرماديك فى نيوزيلندا.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسى أنه تم تسجيل الزلزال فى الساعة 12:05 بالتوقيت العالمى على عمق 10 كيلومترا.. كما تم تسجيل عدد من الزلازل بدرجات تفاوتت بين 4.9 إلى 6.2 درجة خلال النهار.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أمس أن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب شرقى السواحل النيوزلندية.

ووجهت الوكالة تحذيرا إلى المواطنين القاطنين على السواحل الشرقية من الجزيرة، وأكدت إمكانية حدوث تسونامي، وطالبتهم بمغادرة منازلهم فى حال شعورهم بأى اهتزازات زلزالية.

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