رئيس جامعة المنوفية: زيارة مدبولي للقرى تعكس الرؤية الجديدة للدولة (فيديو)



أشاد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، كونها تعمل على تطوير القرى والنجوع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة أمر جيد للغاية.



وكشف عن أن زيارة رئيس الوزراء للمنوفية بدأت من قرية شما، وتفقد مجموعة من المشروعات، موضحا أن هناك تعاونًا بين جميع المؤسسات، كما أن الدولة تهتم بجميع الفئات في القرى والنجوع على مستوى المحافظات.



وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى للقرى تعكس الرؤية الجديدة للدولة.



واستطرد مبارك أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء مشاركة الجامعة في مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بالمنوفية.





