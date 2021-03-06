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السفير السوداني: الملف الاقتصادي كان حضرًا خلال زيارة السيسي (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وجه محمد إلياس، السفير السوداني في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارته اليوم للسودان، مشيرا إلى أن هناك علاقات اقتصادية قوية تربط بين القاهرة والخرطوم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس السيسي جاء اليوم إلى السودان وهو حاملا هموم السودان، وكأن هموم السودان ومشاكله ليست منفصلة عن مصر.

وأضاف "إلياس"، إلى أنه كان لابد من البحث بعد تعثر المفاوضات حول سد النهضة، والنظر في تغيير وتوسيع منهجية التفاوض، منوها أنه تم طرح مقترح لتصبح المفاوضات حول السد "رباعية دولية"، ينضم إليها بجانب الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

ونوه، إلى أن الملف الاقتصادي كان حاضر اليوم أيضًا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، وتم التأكيد على التعاون الاقتصادي من أجل مصلحة البلدين.

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