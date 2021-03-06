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السفير السوداني: الملف الاقتصادي كان حضرًا خلال زيارة السيسي (فيديو)
السبت 06/مارس/2021 - 09:07 م
داليا الحسين
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وجه محمد إلياس، السفير السوداني في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارته اليوم للسودان، مشيرا إلى أن هناك علاقات اقتصادية قوية تربط بين القاهرة والخرطوم.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس السيسي جاء اليوم إلى السودان وهو حاملا هموم السودان، وكأن هموم السودان ومشاكله ليست منفصلة عن مصر.
وأضاف "إلياس"، إلى أنه كان لابد من البحث بعد تعثر المفاوضات حول سد النهضة، والنظر في تغيير وتوسيع منهجية التفاوض، منوها أنه تم طرح مقترح لتصبح المفاوضات حول السد "رباعية دولية"، ينضم إليها بجانب الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
ونوه، إلى أن الملف الاقتصادي كان حاضر اليوم أيضًا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، وتم التأكيد على التعاون الاقتصادي من أجل مصلحة البلدين.
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