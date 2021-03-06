"الفجر الرياضي" يُهنئ الزميل «علاء خليف» بخطوبته السعيدة

احتفل أمس الجمعة، الزميل علاء خليف، الصحفي بقسم الرياضة بجريدة "الفجر" بحفل خطوبته على الآنسة سمر عراقي، في حفل ملأه البهجة والسرور بحضور أسرة العروسين وبعض أصدقائهما.





وتتقدم أسرة "الفجر" وجميع العاملين بها بخالص التهنئة للعروسين، متمنين لهما التوفيق وإتمام حفل زفافهما بخير، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.



