الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة (فيديو)

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الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة (فيديو)
السبت 06/مارس/2021 - 09:08 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان هامة جدا، لتوحيد المواقف، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تصريحات الرئيس السيسي في السودان تتمحور حول دعم مصر للسلام والاستقرار في الخرطوم، موها أن تحقيق السلام في السودان سيترتب عليه استقرار، وبعد الاستقرار ستحقق التنمية.
وأوضح "الباز"، أن الموقف المصري والسوداني حول سد النهضة ثابت وواضخ، مشددا على أن مصر والسودان لن يقبلا بأي إجراءات فردية ولا لتنفيذ المرحلة التانية من الملء إلا باتفاق، وأن البلدين يرفضان سياسة الأمر الواقع التي تقوم بها إثيوبيا.
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