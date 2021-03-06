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الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان هامة جدا، لتوحيد المواقف، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تصريحات الرئيس السيسي في السودان تتمحور حول دعم مصر للسلام والاستقرار في الخرطوم، موها أن تحقيق السلام في السودان سيترتب عليه استقرار، وبعد الاستقرار ستحقق التنمية.

وأوضح "الباز"، أن الموقف المصري والسوداني حول سد النهضة ثابت وواضخ، مشددا على أن مصر والسودان لن يقبلا بأي إجراءات فردية ولا لتنفيذ المرحلة التانية من الملء إلا باتفاق، وأن البلدين يرفضان سياسة الأمر الواقع التي تقوم بها إثيوبيا.

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