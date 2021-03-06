عاجل - إصابة قوية تضرب الأهلي أمام فيتا كلوب





تعرض محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي.





وفي الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول اشتكى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية ليغادر ملعب المباراة.





وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بياسر إبراهيم بديلا له في المباراة على أن يتولى أيمن أشرف قيادة الجبهة اليسرى.





ويواجه الأهلي ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



