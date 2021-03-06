Advertisements

عاجل - إصابة قوية تضرب الأهلي أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تعرض محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وفي الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول اشتكى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية ليغادر ملعب المباراة.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بياسر إبراهيم بديلا له في المباراة على أن يتولى أيمن أشرف قيادة الجبهة اليسرى.

ويواجه الأهلي ضيفه فيتا كلوب الكونغولي على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود وحيد فيتا الأهلي أيمن أشرف

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ أقل من ساعتين

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك ضد الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ يوم

مجموعة الزمالك.. مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويُعقد مهمة الأبيض

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - طرد نجم الزمالك أمام الترجي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب بيراميدز أمام أسوان

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

بعد الخسارة أمام الترجي.. الزمالك يفشل في إنهاء عقدة عمرها 19 عامًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم موقعة الأهلي وفيتا كلوب في الشوط الأول

قبضة الشناوي ومهارة ناصر تهديان الأهلي أول 3 نقاط في مجموعات دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يكشف موقف مؤمن زكريا من القائمة الإفريقية

موسيماني يفاضل بين فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش

موسيماني يستقر على بديل "معلول" أمام المريخ السوداني

قبل مواجهة المريخ .. بديل معلول صداع في رأس موسيماني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق بعد السقوط أمام الترجي

08:03 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

07:49 م

الرئيس السيسي يُصدًّق علي 3 مشروعات قوانين اليوم

07:16 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات