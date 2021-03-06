كهربا يساند الأهلي أمام فيتا كلوب

تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل مقصورة ملعب القاهرة الدولي، لحضور مباراة الفريق ضد فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





وجاء حضور كهربا من داخل ملعب اللقاء، من أجل مؤازرة زملائه خلال المباراة المرتقبة، والتي يسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار.





ويغيب كهربا عن المباراة، بسبب قرار تربوي بعد إيقافه لمدة شهر من النادي الأهلي بناءً على طلب من بيتسو موسيماني، وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب أزماته.





ويواجه الأهلي حاليًا نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



