ارتفاع اسعار المنازل في الصين خلال يناير الماضي

شهدت أسعار المنازل في 100 مدينة صينية زيادة طفيفة الشهر الماضي، وفقا لما أظهره تقرير صناعي.

وذكرت أكاديمية الصين للمؤشرات، وهي مؤسسة لأبحاث العقارات، أنه من بين 100 مدينة شملها الاستطلاع، ارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع يناير إلى 15884 يوانا (حوالي 2460 دولارا أمريكيا) لكل متر مربع في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة بنسبة 4.01 في المائة.

وشهد إجمالي 66 مدينة زيادة شهرية في أسعار المنازل في فبراير، بينما شهدت 27 مدينة انخفاضا في أسعار المنازل.

وتعهدت الصين بمعالجة مشاكل الإسكان البارزة في المدن الكبرى في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي، والذي حدد تطوير الإسكان المؤجر كأحد مهامه الاقتصادية الرئيسية لعام 2021.