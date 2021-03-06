مدرب بيراميدز: عبدالله السعيد اقترب من العودة





قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفوز على أسوان بهدفين دون مقابل مهم للغاية في ظل مشوار صعب في الدوري الممتاز، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا للغاية طوال شوطي اللقاء واستحقوا الفوز في ظل التفوق الواضح.





شدد على أن الأداء كان جيدا في دقائق كثيرة في ظل مجهود كبير مقدم ومباريات كثيرة في وقت بسيط، والكل بدل أقصى ما لديه وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أكبر إذا تم تسجيل الفرص المتاحة، مشيدا بالمهاجم دييجو رولان موضحا أنه مجاهد للغاية ويبذل جهدا كبيرا في الملعب ونجح في تسجيل ٣ أهداف حتى الآن ويقدم مردودًا قويا.





أكد المدرب أن عبد الله السعيد لاعب رائع ومهم للفريق وسيعود قريبا من الإصابة، والفريق يخوض مباريات صعبة قوية في الدوري والكونفدرالية، ولابد من تجهيز جميع العناصر التي سيحتاج إلى جهودها مع توالي اللقاءات في فترة زمنية قصيرة.



